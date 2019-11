Kuninga tänava kohtumaja vahetas värvi

Tellijale

“Kohtumaja juures on teadlikult kasutatud maalritehnikat, mis on omane ajastule, kuhu see maja arhitektuuriliselt kuulub,” sõnas muinsuskaitseameti Pärnu nõunik Helle-Triin Hansumäe. “Erinevalt tänapäevast, kui tahetakse, et kõik oleks täpselt loodis ja pinnad peegelsiledad, ei peetud vanasti käsitöö jälgi majade viimistlemisel ehituspraagiks. Kollane värv oli sel majal varasemal ajal, nagu sondaažil välja tulnud alumised värvikihid näitasid.”