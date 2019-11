Tellijale

Jutud gümnaasiumiosa sulgemisest Häädemeestel on ringelnud kooli direktori Aule Kingi sõnul juba kümmekond aastat. “Keskkooli õpilaste arv on vähenenud nagu maakoolides ikka,” märkis ta. “See küsimus on olnud õhus juba mitte kaks, vaid kümme aastat. Ka vanas Häädemeeste vallas oli selle üle pidev arutelu.”

Kahe valla (Tahkuranna ja Häädemeeste) ühinemislepingus oli kirjas, et 2019. aasta lõpuks peab valmima haridusvaldkonna arengukava. Selle koostamist alustati juba eelmise aasta alguses. Arengukavas on toodud esile, et keskkooli õpilaste arv on väike ja selle tõttu tuleb võtta vastu mingi ostus. Otsuse peab langetama volikogu.