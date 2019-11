Linn laseb aastas lammutada paar–kolm ebaseaduslikku väikeehitist

„Kui ehitise jaoks ei ole selle suurusest tulenevalt tarvis taotleda ehitusluba või -teatist, siis kõigi ohutusnõuete ja planeeringutega peab ehitustegevus ikkagi kooskõlas olemas. Seda, kas see nii on, saab hinnata omavalitsus, millel on ülevaade konkreetses ehituspiirkonnas kehtivatest planeeringutest,“ selgitas Koppel.

„Kui rajatav hoone on viis meetrit kõrge, mõjutab see suurel määral elu naaberkinnistul. Või kui näiteks ehitatava abihoone katuse kaldenurk on selline, et vihmavesi jookseb kõik naabri hoovi, on selge, et see ei ole heanaaberlik käitumine,“ märgib Koppel.