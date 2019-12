Linn lööb Lidliga käed Suur-Jõe tänava läbimurde ehituseks

Linnavalitsus on aastaid püüdnud ühendada Suur-Jõe tänavat Papiniidu tänavaga, kuid takerdunud Papiniidu 17a omanikega kohtuvaidlustesse. Nüüd on sõlmimisel kokkulepe Papiniidu 17a naabri Circle K Eesti ASiga, millega läbimurde rajamiseks vahetatakse maatükke.

Kui kõik läheb kavandatult, saab tulevikus Papiniidu tänavalt Suur-Jõesse sõita Kaubamajaka väljapääsu vastast, sealt, kus praegu asub Circle K tanklast Riia maantee ristmiku poole jääv automüügiplats. Uus tänavalõik ulatub Reldori tehnoküla nurga juurest ehk Lao ja Suur-Jõe tänava ristmikult Papiniidu tänavani. Lao ja Suur-Jõe tänava ristmikule on plaanis rajada ringristmik.

Lidl Eesti on tänavalõigu väljaehitamisest huvitatud, sest tahab ehitada Riia maantee 106 kinnistule kaupluse. Kui Raeküla poolt tulles pääseks kaupluse parkimisplatsile parempöördega, siis kesklinnast tulijaile ja kaubaautodele on vaja välja ehitadaSuur-Jõe tänava lõik, et Mere puiestee ristmikult või Papiniidu tänavalt Suur-Jõesse keerates kaupluse parklani sõita. Circle K väljapääsud ja osa sissepääse asuvad tulevikus Suur-Jõe tänava ääres.