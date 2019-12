Sillale pandi bussijuhtide tarvis uus liiklusmärk

Tellijale

Soovitusest lubada bussidel sõita sillal vähemalt 30meetrise pikivahega oli esimest korda juttu 1989. aastal Sojuzdornii koostatud Kesklinna silla kandevõime analüüsis. “Rõhutan, et kogu aeg on seda käsitletud soovituse, mitte ettekirjutusena, enne 1995. aasta remonti,” rääkis Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar. Ta lisas, et 1995. aasta remondiga loodeti silla kandevõimet tugevdada, kuid kahjuks seda ei tehtud.