Esmaspäev tuleb tuuline ja sajune

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, enne keskööd Ida-Eestis lundki. On jäiteoht. Puhub edelatuul seitse kuni 12, puhanguti 15 meetrit sekundis. Saartel ja rannikul ulatub tuule kiirus 12–15, iiliti 22 meetrini sekundis. Hommikuks tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi ja hommikuks läheb mõnevõrra soojemaks.