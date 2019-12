Taarapunktides on annetuseks kogutud rekordsumma

Heategevusfondi "Aitan lapsi" juhatuse liige Eve Männik rääkis, et kogutu läheb Eestis elavatele lastele teatri-, kunsti- ja kirjanduselamuste pakkumiseks.

Novembri seisuga on 367 taarapunktis annetatud 142 989 eurot ja pärast pudelite-purkide tagastamist annetamisnuppu vajutatud 121 786 korda. Pärnumaa taarapunktides kogunes 5190 nupuvajutusega veidi üle 5200 euro.

Männiku sõnutsi paigaldati annetusnupud taaraautomaatidele 2011. aastal ja annetussummad on aasta-aastalt tõusnud. Ta tõi näiteks, et esimesel aastal annetati 40 000 eurot.

Kõige rohkem on Pärnumaal laste toetuseks raha annetatud Pärnu Rimi hüpermarketi taarapunktis, kus 11 kuuga on korjatud 973 eurot ja 30 senti. Pärnu Suurejõe Selveri punktis on laekunud 767 eurot ja suvepealinna Ülejõe Selveri taarapunktis 620 eurot ja 30 senti.