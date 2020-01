Bussijaamas kogunevate noortekampade ohjamisele kulub kümneid tuhandeid eurosid

Pärnu Postimees on varem korduvalt kirjutanud Pärnu bussijaamas korda rikkuvatest noortekampadest: istutakse tugitoolidel, jalad laua peal, kuulatakse valjult muusikat ja vägivallatsetakse. “Olukord on selline, et ei möödu päevagi, mil midagi ära ei lõhutaks,” rääkis PÜTKi juhataja Andrus Kärpuk mõni kuu pärast jaama avamist tunamullu kevadel.

Nüüdseks on Kärpuki kinnitusel olukord aga paranenud ja noorte ohjamiseks palgatud turvafirma. “Noored küll kogunevad ja suhtlevad omavahel, mõnikord veidi elavamalt ja häälekamalt, aga otseselt avalikku korda nad ei riku,” sõnas Kärpuk.

PÜTKi juhataja usub, et kindlasti on selles oluline osa turvafirmal, mille töötajad bussijaamas korda tagavad ja vajadusel rikkujaid korrale kutsuvad. “Turvamehed ei lähtu ainult jõupositsioonist, nad teevad ka selgitustööd, selline kontakt noortega on vajalik,” lausus Kärpuk, kelle sõnutsi kulub keskusel turvafirma teenusele umbes 40 000 eurot aastas. “Võib-olla need, keda turvafirma kohalolek häirib, ei tule enam siia aega veetma.”

Kärpuki jutu järgi on mitu inimest öelnud, et lülitatagu wifi välja ja ärgu lastagu noortel bussijaamas nutiseadmeid laadida, siis ei ole ka probleemi. “Kas me tahame sellist Pärnut, kus bussijaamas pole internetti ja nutiseadmete laadimise võimalust sellepärast, et äkki meie oma noored tahavad telefoni laadida?” arutles aga Kärpuk. Ta lisas, et noorte kokkusaamine on normaalne, kui inimesed oskavad ennast ülal pidada.