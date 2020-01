Teehooldes ärritavad autojuhte enim kruusateed

11 minuti pikkustes telefonivestlustes saadud vastuste analüüsi põhjal selgus, et Pärnumaa kuulub Rapla- ja Põlvamaaga kolme maakonna hulka, kus talvine teehooldus on hinnatud keskmisest kõrgemalt ja suvine hooldus madalamalt. Siiski ollakse suvise teehooldega kodumaakonnas kokkuvõttes märksa enam rahul kui talvisega.

Suvise teehoolde kohta märkisid pärnumaalased, et üldiselt võib rahule jääda maanteedelt prahi ja lahtise killustiku kiire eemaldamisega. Küll esineb puudusi siinsete kruusateede hoolduses: vaid 17 protsenti vastanutest leiab, et selles vallas on kõik korras.

Seevastu talvise teehoolde puhul leidis ainult viiendik Pärnumaa sõidukijuhtidest, et sellega on kõik hästi – see hinnang on kogu riigi madalamaid. Nõnda väljendasid meie maakonna elanikud enim rahuolematust lume- ja libedatõrje kiirusega.