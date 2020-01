Paikusel varastati korterelamu trepikojast laste istekäru Britax Go Next.

Politsei teatel alustati möödunud reedel kriminaalmenetlust selles, et 1. või 2. jaanuaril võttis tundmatu isik Paikuse alevis korterelamu trepikojast laste istekäru Britax Go Next.