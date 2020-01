Tuhu soo matkarada sai uue kuue

Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) külastuskorraldusosakonna Lääne-Eesti piirkonna teabejuhi Helle Veltmani sõnutsi olid vanal rajal lauad lahti ja ulpisid kõrgema veetaseme korral. “Kohati oli see väga amortiseerunud ja polnudki midagi rajast rääkida,” nentis ta.

Lühike, 950 meetri pikkune kaarekujuline laudtee on rajatud Tuhu soost läbi kulgeva laudtee äärde. See läbib soo arengu etappe ja selle kõrvalharul on pingiga varustatud puhkekoht.