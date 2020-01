Parimate noortevaldkonna tegijate seas on pärnakad

Aasta noorsootöötaja nominent on Triin Mäger Pärnu noorte vabaajakeskusest. Ta on ametis olnud 2014. aastast, praegu on ta ka tugila spetsialist. 2019. aastal panustas Mäger palju Pärnu mobiilse noorsootöö algatamisse, osales mitmel rahvusvahelisel koolitusel ning noorsootöö nädalal esines noortega töötavatele spetsialistidele mõeldud veebiseminaril “Minu vaimne tervis – kuidas seda hoida ja toetada?”.

Tugilas on Mägeri panus suur spetsialistidele toeks olemisel: ta on nende mentor ja jagab head praktikat võrgustikukohtumistel. Ta on esinenud veel paljudel konverentsidel, seminaridel ja infopäevadel ning jaganud teadmisi artiklite, õppevideote ja intervjuude kaudu.

Aasta huvikooli nominendiks nimetati Pärnu muusikakool, kus käib ligikaudu 400 õpilast. Tänavu tähistab muusikakool 75 tegutsemisaastat. Koolis toetatakse iga õppija arengut ja tehakse palju koostööd festivalide, konkursside ja koolitusprogrammidega, sealhulgas muusikaõpet haridusliku erivajadustega (HEV) õpilastele riskis laste ja noorte kaasamise programmi kaudu pakkudes.

Muusikakool töötab ka koos haridusasutustega, pakkudes esimeste klasside õpilastele pille tutvustavaid tunde, toetamaks noorte teadlikku valikut. Tunnid toimuvad huvikoolis ja nende käigus antakse hindeid.

Koostöös üldhariduskoolide ja Pärnu linnavalitsuse haridusosakonnaga on HEV-noortele eraldi loodud väikegrupid või individuaalõpe.

2019. aastal katsetati muusikakoolis uusi meetodeid ja IT-lahendusi teooriaainete õppimisel. Õppeprotsessi nüüdisajastamine ning noortega samas keeles rääkimine muudab muusikaajaloo ja solfedžo noortele põnevaks.

Noortekeskuste kategoorias on nomineeritud Pärnu noorte vabaajakeskus, mis on Pärnu linna ja maakonna üks suuremaid noortekeskusi nii külastatavuse, meeskonnaliikmete arvu kui ka allüksuste poolest. Selle alla kuuluvad Audru noortekeskus, Pärnumaa noorte tugila ja Pärnu mobiilne noorsootöö teenus.

Peale tavapärase noorsootöö on Pärnu noorte vabaajakeskus kaasatud noortevaldkonna arendustegevusse või algatab asutus valdkonnas ise midagi uut. Koostööd tehakse paljude osalistega ja enda peale on muu hulgas võetud maakondliku noorsootöötajate võrgustiku loomine, et koostööd veel parandada.

Vabaajakeskus viib ellu traditsioonilise projekte, on algatanud noorteaktiivi, lööb kaasa osaluskohvikutes ja küsib noortelt, mida nad vajavad. Pärnu noorte vabaajakeskus on suurepärane partner nii linnale kui üleriigilistele organisatsioonidele.

2019. aastal oli Pärnu noorte vabaajakeskuse meeskonna suurim panus Pärnu mobiilse noorsootöö teenuse ja Pärnumaa noorte tugila loomisel.

Aasta osaluskogu ja õpilasesinduse kategoorias on nominendiks valitud Pärnu linna noortekogu (PLNK), mis on järjepidevalt tegutsenud 14 aastat. Noortekogus töötab neli komisjoni: kultuuri ja spordi, haridus-, majandus- ja sotsiaal- ning üliõpilaste komisjon. Igaüks neist räägib oma valdkonnas noorte elu puudutavates küsimustes kaasa.

PLNK teeb linnavalitsuse kõrval koostööd kohaliku kunstikooli, raamatukogude, maanteeameti, politsei ja toidupangaga.

Möödunud aastal paistis PLNK silma mitme suurürituse, näiteks Pärnu päeva viktoriini, Euroopa päeva orienteerumise, kahepäevase õpilasesinduste sügiskoolituslaagri ja Pärnumaa noorte inspiratsioonipäeva korraldamisega.

Peale selle teeb noortevolikogu tihedat koostööd noortekeskusega, et planeerida kesklinna uuenduslikku noortekeskust.