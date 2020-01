“Aktuaalne Pärnumaal”: vaatame Eesti metsade majandamist eri mätta otsast

Ruukeli arvates pole me hästi aru saanud, milline on laiem pilt ja millised loodusväärtused Eestis asuvad. “Ja mida meil võrreldes isegi 25 aasta taguse ajaga, kui loodusmatku korraldama hakkasin, õnneks veel jagub,” sõnas ta.

“Kas või selline lihtne asi nagu mets? Mis see on? Mõni näeb seal eri liike ja nende elupaika. Mõni kohta, kus mõnus seenel käia, sörkjooksu teha või hoopis mõtiskleda. Mõni aga vaid puid ja puitu kui materjali. Ja viimane nägemus tundub isegi valdav,” selgitas Ruukel. “Ehk siis me näeme tõde eri mätta otsast.”

“Kui metsamajandamisest rääkida, siis arvan, et lageraie tuleks keelustada ja vaid teatud juhtumite korral on see metsamajandamise viisina õigustatud,” leidis Ruukel. “Kuid praegu on see valdav raieviis. Muidugi on see kõige efektiivsem ja seda dikteerib finantsmajanduslik vajadus.”

Keskküla tuletas meelde ettevõtluse arendamise (EAS) sihtasutuse juhatuse esimehe Peeter Raudsepa hiljuti avaldatud mõtet, et intensiivne metsaraie võib ohustada Eesti turismi, kuna osa loodusvaateid on raie tõttu kadunud.

Ruukel märkis, et loodusturism ja looduse pärast reisimine ongi suur osa kogu turismindusest ja nii on Eestiski. Ta tõi näite, et 40 protsenti EASi küsitletud soomlasi nimetas just loodust põhjuseks, miks nad siia tulevad.

Ühiselt leiti, et loodusväärtuste eest tuleb seista ja neid probleeme avalikkusele teadvustada, kuid ei saa tümitada RMKd kui tööde tegijat. Selleks, et midagi muuta, tuleb pigem seadusi ümber teha. “Sest seadused on ju ikkagi meile endile ja neid on võimalik vajadusel ümber teha,” ütles Keskküla.

Ruukel leidis, et vahest peitub üks põhjusi, miks metsanduse teema viimasel ajal nii kuum on olnud, selles, et koostamisel on Eesti metsade uus arengukava ja osalised pole konsensuslikke kokkuleppeid saavutanud. “Ehk tasubki praegu mõelda, mida me tahame ja ootame tulevikus Eesti metsadelt,” lausus Ruukel.