Läti piiril suletud alkoholipoe konkurendid ei ennusta piirikaubanduse lõppu

Co Alco juhatuse liige Veljo Madiberg ütles pressiteate vahendusel, et aktsiisilangetus ja Läti plaanitav aktsiisitõus muudavad alkoholikaupluse pidamise piiril vähetulusaks ja ettevõte näeb samal pinnal suuremat potentsiaali ehituspoena.

Alkoholimüüja hinnangul muutis aktsiisilangetus aga avalikkuse suhtumist ja kuigi kahe riigi hinnavahe väga palju ei muutunud, arvasid inimesed, et alkohoolsete jookide hinnad Eestis ja Lätis on võrdsustunud.

Konkurendid on sellise jutu suhtes skeptilised. Lätis SuperAlko kaubamärgi all tegutseva SIA Aldar Latvia juhatuse liikme Lauri Uibo jutu järgi jääb Ainaži SuperAlko kõrval asunud Goalco poe sulgemise ümber tekitatud kära arusaamatuks. “Tegemist oli vaid ühte kauplust omava ettevõttega, kelle äriplaan oli pehmelt öeldes läbi mõtlemata,” avaldas ta seisukoha.

Tõsi, Uibo sõnutsi on Aldar Latvia müük stabiliseerunud: möödunud aastal oli käive viie protsendi võrra väiksem ülemöödunud aastaga võrreldes. “Läti Super Alkol ei ole plaanis kauplusi Lätis sulgeda. Kõik on ajas muutuv, aga me ei ennusta piirikaubanduse lõppu me,” rääkis ta. Lisades, et 2020. aasta plaanide sekka kuulub SuperAlko keti laienemine kogu Baltikumis ja Poolas.