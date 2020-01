Adven plaanib Vändrasse uut katlamaja

Adven teatas, et kunagise Vändra alevivolikogu 2016. aastal vastu võetud alevi soojamajanduse arengukava alusel on tehtud otsus viia kaugkütte soojuse tootmine üle biokütusele.

Mullu esitaski Adven KIKile toetuse taotluse, et saada raha biokütuse katlamaja ja soojusvõrgu rekonstrueerimise tarvis. Hiljuti tuli KIKilt jah-vastus ja nüüd teevad Põhja-Pärnumaa vald ja Adven koostööd, et 850kilovatise võimsusega katlamaja ja soojusvõrkude ehitusega alustada.

“Oluline oli leida kaugkütte võrgu suhtes mõistlik asukoht. Vaatluse all oli viis–kuus potentsiaalset aadressi, kuid neist jäi sõelale üks: Turu 24. Valikul said määravaks kinnistu asukoht ühendustorustiku suhtes, maa sihtotstarve ja ehitustingimused. Valitud asukoht oli ainus, mis vastas nendele tingimustele,” ütles Adveni arenduse ja investeeringute valdkonna juht Priit Tiit pressiteates.

Uus katlamaja katab baaskoormuse ja kütusevedu toimub ainult kütteperioodil. Maksimaalne kütusekulu on 25 puistekuupmeetrit ööpäevas, see tähendab nädalas kuni kolme autokoorma tarnet. Praegu otsib Adven vallavalitsusega sobivaimat marsruuti, et planeerida teede parendused või ristmike laiendused. Suvel ehk kütteperioodi välisel ajal katlamaja ei tööta.