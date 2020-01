Triin Mäger pälvis aasta noorsootöötaja tiitli

Tugila raames on Mägeri panus suur ka spetsialistidele toeks olemisel, olles neile mentoriks ning jagades häid praktikaid võrgustikukohtumistel. Ta on esinenud lisaks ka mitmetel konverentsidel, seminaridel ja infopäevadel ning jaganud oma teadmisi artiklites, õppevideodes ja intervjuudes. Mäger on oluline Pärnu ja Eesti noorsootöötajate koostöövõrgustiku liige.

Pärnu noorte vabaajakeskus on Pärnu linna ja maakonna üks suuremaid noortekeskuseid nii külastatavuse, meeskonnaliikmete arvu kui ka allüksuste poolest. Selle alla kuuluvad Audru noortekeskus, Pärnumaa noorte Tugila ja Pärnu mobiilse noorsootöö teenuse pakkumine. Lisaks tavapärasele noorsootööle on vabaajakeskus kaasatud suurematesse noortevaldkonna arendustegevustesse või algatavad nad mõne uue arengu valdkonnas ise. Koostööd tehakse väga paljude erinevate osapooltega ning enda peale on muuhulgas võetud ka maakondliku noorsootöötajate võrgustiku loomine, et seda koostööd veelgi paremaks teha.

„Mul on hea meel, et Eestis on niivõrd palju selliseid inimesi, kes on võtnud enda südameasjaks noorte elu paremaks muuta! Olen siiralt tänulik tehtud töö eest,“ ütles Reps oma kõnes. „Noorsootöö mõjutab otsesõnu meie kõigi heaolu – on ju tänased noored need, kelle kanda on tulevik. On ääretult oluline neid, kes tegutsevad noorte heaks, esile tuua ja kiita.“