Lapsevanemad: Sinikad ja verine nina on selles koolis tavalised

Tellijale

Kooli direktori Liilia Obergi meelest ei eristu tema juhitav asutus kuidagi muudest Pärnu koolidest. “Neid erilisi lapsi (HEV-, käitumisraskustega lapsi, A. K.) tuleb järjest rohkem. Me kõik siin koolis püüame hoida ­asju kontrolli all. Kasvame oma tööga. Kui kogeme uusi probleeme, otsime neile uusi lahendusi,” rääkis üle kümne aasta kooli juhtinud Oberg. “Meil on raskeid õpilasi, aga meil on ka toimiv koostöö vanematega.”