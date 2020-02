Heledalt sirav taevakeha tõmbab endale tähelepanu

Planeet Veenus on praegu pärast päikeseloojangut väga hele. FOTO: RAIGO PAJULA/PM/SCANPIX BALTICS

Mitu pärnakat on lehetoimetuselt uurinud, kas viimaste nädalate jooksul õhtuti taevas eredalt särav valgustäpp on taevakeha või annab see alust rääkida ufodest.