Suvepealinnas vahetatakse välja ligemale 860 tänavavalgustit

“Seniste betoonpostide asemele paigaldatakse uued metallpostid, mis on ühendatud maakaabliga. Postidel asuvaid energiasäästlikke leedvalgusteid on võimalik programmeerida ja valgustugevust ajal, mil liiklust on vähem, madalamaks reguleerida. Uued valgustid võimaldavad kokku hoida nii elektritarbimises kui hoolduses,” ütles Pärnu linnavalitsuse tehnovõrkude peaspetsialist Jaan Põlma.