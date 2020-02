Kaheksa kaitsealust looduse üksikobjekti kaovad registrist

Keskkonnaministri määruse kohaselt peitub üksikobjektide kaitse alt välja arvamise põhjus selles, et need on kas minetanud looduskaitseväärtuse või hävinud.

Kolm tamme on kaotanud looduskaitselise väärtuse. Näiteks teest seitsme meetri kaugusel Arametsa tamm Põhja-Pärnumaal Metsakülas kujutab kehva seisundi tõttu otsest ohtu liiklejatele: osa tammest on murdunud, puu on seest õõnes, tüve allosa on pehkinud, palju on koorekahjustusi ja kuivanud oksi. Samuti on enamik puu võrast kuivanud ja võra on tee poole kaldu. Väärtuse on kaotanud ka Rehemetsa tamm Saardes Lanksaares ja Veerise tamm Põhja-Pärnumaal Arase külas.