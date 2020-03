Ajurünnakul otsiti Pärnu kohvikute nädalale uut hingamist

Viie töörühma ideekorjel vormunud visioonide vahel ilmnes sarnasusi. Nii näiteks oldi enamasti nõus, et Pärnu söögikohtade külastatavuse tõstmiseks mõeldud üritus võiks toimuda oktoobris, kui ilma poolest kannataks veel väliüritusi teha. Samal ajal leiti, et hea aeg oleks november või aasta algus, mil nii kohalikke kui Pärnu külalisi liigub linnas veel vähem kui oktoobris.

Üsna ühel meelel oldi selleski, et peale kvaliteetse toidu ja joogi tuleks külastajatele muidki elamusi pakkuda. Olgu boonus siis näiteks baristade mõõduvõtt, kohvi ja tee serveerimise töötoad, kultuurilised ülesastumised, jutuõhtud ja loengud või hoopis ühiskokkamised profi juhendamisel. Leiti sedagi, et kohaliku toidu ning kohviku-, kohvi- ja teekultuuri propageerimise kõrval võiks pöörata suuremat tähelepanu teeninduskultuurilegi ning innustada külastajaid heal tasemel teenindust märkama ja kiitma.

Kohvikute nädalaga kaasnevate sooduspakkumiste suhtes olid kohvikupidajad eri meelt. Leidus neid, kes arvasid, et odavpakkumistel ei ole mõtet, kuna need konkureerivad söögikohtade päevapakkumistega ega tasu end ära. Teisalt arvas nii mõnigi ettevõtja, et hinnatundlikumale külastajale on hind kõige olulisem argument, miks einestada kodust väljas.