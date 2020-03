Tellijale

Pärnu-Jaagupi Pesamuna lasteaia direktor Sirje Mölder ütles, et alates oktoobrist on remondimees järjepidevalt käinud probleemseid kohti otsimas, mõne kahtlustäratava koha leidnud ja paiganud. Tegemist on lameda bituumenkatusega, mis 2002. aastal läbis uuenduskuuri.