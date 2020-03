Pärnumaal on tuvastatud kuus koroonaviirusega nakatunut

Haigus on Eestis seni tuvastatud 109 inimesel. Kõik nakatunud on kodusel jälgimisel ja haiglaravil ei ole neist eilse õhtuse seisuga keegi.

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on kehtestatud eriolukord ja rakendatakse erimeetmeid. "Kahtlus, et on kokku puututud nakatunuga, tähendab tungivat soovitust jääda koju. Oluline on vältida rahvarohkeid kohti, kus võib saada või anda nakkust," toonitas Pärnu linnapea Romek Kosenkranius täna hommikul.