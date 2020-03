Tellijale

See on osaline loetelu Pärnu jõestiku sõsarjõgedest, kus tänavu kevadel jäi jõesilme katse­püükidesse. Kalateadlane Meelis Tambets sõnas, et silme võib Sindi vabrikutammi lammutamise järel kohata juba Kesk-Eesti jõgedes ja ojadeski.

See on uudis paljudele Sindist ülesvoolu elavate inimestele, kes on jõesilmu varem paremal juhul näinud ainult purki marineeri­tuna, mitte kodujõest püütuna. Üle poole sajandi oli kindel, et kudema ujuvad silmud ei pääse Sindi vabrikutammist üles. Nüüd on takistus kõrvaldatud.