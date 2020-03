Pärnumaa töötute read täienevad

Tellijale

Töötuse määr on eilse seisuga Pärnumaal 7,5 protsenti, mis Eesti keskmisest on veidi kõrgem.

“Koroonaviirusega seotud koondamisest on möödunud nädalal teada andnud transpordiettevõte, mis koondab seitse inimest. Samuti on seoses töömahu vähenemisega ühe töötaja koondamisest teatanud õmblusfirma,” ütles töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Mets.

“Veel on üks puidutööstustest teavitanud, et likvideerib oma kaks ettevõtet, kus töötab vastavalt 18 ja 12 inimest, kuid see ei ole seotud koroonaviiruse levikuga,” rääkis Mets.