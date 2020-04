Tellijale

Kollektiivsest koondamisest teavitas eelmisel nädalal töötukassat vaid üks Tallinna ettevõte, mis plaanib oma Pärnu üksuses koondada kolm inimest. “Tegemist on õmblustööstusega ja tööandja on meid teavitanud, et koondamise põhjus on praegune kriisiaeg,” selgitas töötukassa Pärnumaa osakonna juht Gerli Mets.