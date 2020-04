Ühishoiuga kaovad põllult kevadised luigetiigid

Tellijale

Põllumajandusameti Lääne regiooni Pärnu piirkonna maaparanduse peaspetsialisti-koordinaatori Riho Erismaa jutu järgi on maakonnas 15 ühistut, mille liikmed on ühe või mitme tervikliku maaparandussüsteemi omanikud. Tootmine intensiivistub ja seepärast on oluline, mis seisus on maaparandussüsteemid. MAKi (maaelu arengukava, toim) meetme toel on põllu- ja metsamehed neid pidevalt uuendanud.