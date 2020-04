Linn tuleb üürnikele eriolukorras vastu ühel tingimusel

Pärnu kesklinn on väljasurnud.

Seoses eriolukorraga on mitmetelt linnale kuuluvate ruumide üürnikelt laekunud taotlusi üürimäära langetamiseks kuni eriolukorra möödumiseni. Kriisikomisjoni korraldusel on linnavara komisjon taotlused läbi vaadanud ja teinud ettepanekud aprillikuu üürisoodustuste osas. Tänasel linnavalitsuse istungil kiideti heakskomisjoni ettepanekud rakendada ajutiselt soodustatud üürimäärasid tingimusel, et üürnikul puuduvad võlad.