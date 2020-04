Pärnumaal lisandus nädalaga 150 töötut

Võrreldes kuu aja tagusega on Pärnumaal töötute arv kasvanud 21,6 protsenti, eriolukorra algusest 26,3 ja aasta tagusega võrreldes koguni 43,6 protsenti. Aasta tagasi oli Pärnumaal töötuid 2289.

Registreeritud töötuse määr oli Pärnumaal 8,7 protsenti, mis on Eesti keskmisest 7,2 protsenti kõrgem.

Töötukassa Pärnumaa osakonna juhi Gerli Metsa teatel on viimasel nädalal maakonnas koondamise tõttu end töötuks registreerinud 23,3 protsenti töötukassa klientidest. Möödunud nädalal teavitas Pärnumaal töötukassat koondamisest üks mööblit tootev ettevõte, mis plaanib koondada seitse inimest ja on põhjusena nimetanud eriolukorrast tingitud kriisi.

Eestis tervikuna kasvas töötukassa teatel registreeritud töötute arv möödunud nädalal vähem kui varasematel eriolukorra nädalatel. Eilse seisuga oli töötuna arvel 46 638 isikut. Lõppenud nädalal võeti töötuna arvele 2247 inimest. Eriolukorra kehtestamise algusest on arvele võetud 13 866 uut töötut, töötuna arvelolek on lõppenud samal ajal 3941 korral. Kõige enam uusi töötuid on lisandunud kaubanduse ja klienditeeninduse (ligikaudu 12 protsenti kõigist uutest töötutest), ehituse (11 protsenti) ning toitlustuse, majutuse, ürituste korralduse (kümme protsenti) valdkonnas.