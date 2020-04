Riik arvab kaitse alt välja kolm Pärnumaa kaitseala

Alade looduskaitse alt väljaarvamisega kaotatakse seal kehtinud looduskaitselised piirangud. Elupaikade korral hinnatakse eelkõige seda, kas ala kaitse on vajalik elupaikade soodsa seisundi saavutamiseks või selle hoidmiseks.

Marjalaid asub Lääneranna vallas Nehatu külas. Kaitseala on moodustatud Lihula rajooni töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee 25. aprilli 1958. aasta otsusega. Objekt võeti kaitse alla kultuurilistel ja esteetilistel eesmärkidel kui kohaliku (rajooni) tähtsusega ala. Riikliku kaitse alla võeti ala 21. novembril 1984 Haapsalu rajooni rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee otsusega kui botaanilise tähtsusega üksikobjekt. Marjalaid jääb tervikuna Lihula metskonna maaüksusele ja on seega kogu ulatuses riigimaal. Kaitseala on 2,02 hektari suurune.