Aprillis on Pärnumaal koondamise tõttu töötuna arvele võetud 190 inimest

Registreeritud töötuse määr on Pärnumaal jätkuvalt Eesti keskmisest kõrgem ehk 8,9 protsenti (riigis tervikuna 7,4).

Töötukassa Pärnumaa osakonna juhi Gerli Metsa teatel on 1. aprillist alates maakonnas koondamise tõttu töötuna arvele võetud 190 inimest. Võrdluseks: aasta tagasi kaotas kogu aprilli jooksul koondamiste pärast töö 35 pärnumaalast.

Kogu Eestis oli eilse seisuga töötuna arvel 47 889 inimest. Töötute hulk on nädalaga kasvanud kolm protsenti ehk kuine kasv on 20 protsenti. Eriolukorra väljakuulutamisest saati on registreeritud töötute arv suurenenud 11 178 isiku võrra.