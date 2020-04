Pärnu haridusosakonna juhataja pani ameti maha

Haridusosakonna juhataja leidmiseks korraldatakse konkurss. “Selle ettevalmistamine võtab paar nädalat aega ja loodame, et juunis saab uus inimene juba ametisse asuda,” selgitas Kosenkranius. “Suvel on tulevasel juhatajal end võimalik tööülesannetega kurssi viia, et olla valmis järgmise õppeaasta alguseks.”