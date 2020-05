Kui praeguse eriolukorra ajal soovis isa koos pojaga mängida Pärnus Lastestaadioni korvpalliväljakul, saatsid Pärnu haldusteenistujad ta platsilt ära, kuna seal olek oli keelatud. Teenistujad olid väitnud, et ka 2. mail, kui reeglid peaksid lõdvenema, ei pääse väljakule, kuid Pärnu linnavalitsusest küsides selgus, et see ei pea paika.