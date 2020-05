Piltuudis: kiviraidur Morsk tegi omapärase rula

Autori sõnul kinkisid nad selle sõbrale, kes surfab ja sõidab rulaga, sünnipäevaks mõni aasta tagasi. Sel korral oli rula paranduses. “See oli terrassil, õunapuuoks kukkus peale ja rula läks puruks,” rääkis Morsk. Kiviplaat on jäik ja kui midagi peale prantsatab, läheb see katki.

Rula pole päris sõidukõlblik. Morsk pidi tegema selle niivõrd kiiresti, et ei jõudnud ratastele kuullaagreid sisse panna, kuid rattad käivad ikkagi ringi. “Kivi on plaadina õrnem ja kui hüpata-karata sellega, siis kivitükke lendaks,” arvas autor. Kui tavaliselt on rulal kummist rattad, siis Morsa hinnangul oleks graniitrattad sõitmiseks liiga libedad.