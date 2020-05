Eisvere külas põles paar hektarit kulu

Täna kell 12.13 teatati häirekeskusele, et Lääneranna vallas Eisvere külas põleb kulu ja mets jääb sellest paarikümne meetri kaugusele. Esimesena sündmuskohale jõudnud Lihula päästjad tegid kindlaks, et põleb umbes kaks hektarit kulu, samuti männinoorendik ja kadakad ning valitseb oht, et tugeva tuule tõttu levib tuli metsa.