Kümnetest proovidest osutus Pärnumaal positiivseks üks

Pärnumaal tehti ööpäevaga 65 koroonaviiruse testi, millest positiivseks osutus üks. Kokku on Pärnumaal tehtud 4080 testi, neist 125 andsid positiivse testitulemuse.

Eestis on tehtud üle 63 000 esmase testi, nendest 1739 ehk 2,7 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 51 inimest, neist viis on juhitaval hingamisel. Haiglast on koju saadetud 276 inimest, lõpetatud 285 haigusjuhtumit.

Riigis on koroonadiagnoosiga manala teed läinud 60 inimest, neist kaheksa Pärnumaal.

Tervenenud on 1224 inimest, neist 750 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (61,3 protsenti). 474 inimese puhul (38,7 protsenti) on positiivse proovi andmisest möödunud üle 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil.