Pärnumaal möödus ööpäev uute nakkusjuhtumiteta

Eestis analüüsiti 1527 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest kuus ehk 0,4 protsenti osutus positiivseks. Neljal juhul oli tegemist Harjumaa elanikuga, kellest kahe elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Saare- ja Jõgevamaal tuvastati mõlemas üks viirusekandja.

Tänahommikuse seisuga on Pärnu haiglas 14 koroonahaiget. Eestis vajab koroonaviiruse tõttu haiglaravi 29 inimest, juhitaval hingamisel pole ühtegi patsienti.

Ööpäeva jooksul suri Põhja-Eesti regionaalhaiglas COVID-19sse haigestunud 66aastane mees. Kokku on tõbi Eestis nõudnud 66 inimese elu, neist kaheksa Pärnumaal.

Läinud ööpäeval läks haiglatest koju viis inimest, haiguslugusid ei avatud. Pärnu haiglas on tervenenud kokku 33 patsienti, riigi ravilatest on koju saadetud 327 inimest ja lõpetatud 339 haigusjuhtumit.

Üleilmse pandeemia valla päästnud tõvest on tervenenud 1561 inimest. Neist 1017 haiguslugu on lõpetatud (65 protsenti), 544 puhul (35 protsenti) on positiivsest testist möödunud üle 28 päeva ja nad pole haiglaravil.