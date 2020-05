Lihula hooldekodu naistemaja viimased terved nakatusid

Terviseameti Lääne regiooni osakonnajuhataja Kadri Juhkami sõnutsi on Pärnumaa kolm positiivset proovi pärit Lihula Südamekodu naistemajast.

“Viiruse tuvastanud proovidest kaks andsid kliendid ja ühe hooldekodu töötaja,” sõnas Juhkam. “Kliendid paigutati samamoodi varasemate nakatunutega kohaliku päevakeskuse kohandatud ruumidesse. Sealt viiakse nad edasi Pärnu haiglasse. Hooldekodu töötaja on kodus karantiinis,” lisas Juhkam ja selgitas, et positiivse testi andnud trio on pärit samast hoonest, kust varasemad koroonasse nakatunud, ehk naistemajast. “Töötajal sümptomeid peaaegu polnudki,” märkis terviseametnik.

Lihula Südamekodu koroonahaiged kliendid viiakse Pärnu haiglasse ja töötajad jäävad kodukarantiini. FOTO: Urmas Luik

Nüüdseks on Lihula Südamekodus nakatunuid 26, kellest 20 on Südamekodu patsiendid ja kuus töötajad.

Juhkami sõnutsi tehti testid eile ja nende tulemused selgusid täna varahommikuks.

Viirusekoldeks osutunud naistemajas rohkem elanikke ajutiselt pole.

Kokku on Pärnumaal teste tehtud 5226, analüüside tulemusel on nakatunuid 144 ehk kolm protsenti. Neist 14 on praegu ravil Pärnu haiglas.

Pärnumaal on 10 000 elaniku kohta haigestunud 17 inimest, selle näitajaga ollakse riigis kolmandal kohal Saare- (166 elanikku) ja Võrumaa (24 elanikku) järel.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti riigis 1122 SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest üks protsent ehk 11 inimese testi tulemus osutus positiivseks. Seitsmel juhul oli tegemist Harjumaa elanikuga, Pärnumaal tuvastati kolm ja Viljandimaal üks viirusekandja.

Ööpäevaga surmajuhtumeid ei lisandunud, kokku on koroonaviirus Eestis võtnud 66 inimese elu, neist kaheksa Pärnumaal.

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 30 inimest, juhitaval hingamisel pole ühtegi patsienti. Haiglast on koju saadetud 328 inimest ja lõpetatud 340 haiguslugu.

Tervenenud on 1574 inimest. Neist 1017 haigusjuhtum on lõpetatud (65 protsenti), 557 puhul (35 protsenti) on positiivsest testist möödunud üle 28 päeva ja nad pole haiglaravil.

Eestis on tehtud ligemale 81 000 esmast testi, nendest 1851 ehk 2,3 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar tuletas meelde, et koroonaviiruse leviku vältimiseks tuleb endiselt hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda ja inimeste vahele küllaldaselt ruumi jätta, kuna koroonaviirus levib eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui kaks meetrit.