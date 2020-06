Pärnumaa töötute arv kasvas kriisiajal 867 võrra

Aastaga on töötute arv siinmail kasvanud koguni 69,8 protsenti. Siis polnud tööd 2044 inimesel.

Töötukassa Pärnumaa osakonna juhi Gerli Mets andmeil ei teatanud kohalikud tööandjad möödunud nädalal kollektiivsest koondamisest. “Tähelepanu väärib seegi, et vabade töökohtade arv on tõusuteel ja praegu on meil Pärnus töötukassa kaudu vahendada 260 töökohta.”

Mais on töötukassa teatel töö leinud 242 inimest, kuid nende hulk võib suureneda, kuna kliendid pole veel töötukassat sellest teavitanud.

Kokku on kriisiajast alates koondamise tõttu Pärnumaal arvele võetud 417 töötut: märtsis 71, aprillis 213 ja mais 133. Üldse on selle ajaga kodumaakonnas lisandunud 1507 töötut (sealhulgas koondatud), neist enim aprillis (734). Töötute arvu kasvust erineb see number seetõttu, et osa inimesi on vahepeal omale töö leidnud.