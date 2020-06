Keskkonnaamet taotleb Soomaale ja Matsalule rahvusvahelist tunnustust

Säästva turismi sertifikaat on Euroopa kaitsealade liidu tunnustus kaitsealade piirkonnas tegutsevatele ettevõtjatele ja tegemist on loodussäästliku turismi kvaliteedimärgiga.

„Matsalu ja Soomaa piirkond on tegelikult rahvuspargist laiem. Ehkki paljud kohalikud tooted ja teenused jäävad kaitsealalt välja, mõjutavad need seda siiski. Oluline on analüüsida kõiki koostöö aspekte nii, et need toetaksid kohalikku majandust, hoides samal ajal piirkonna loodusväärtusi ja kultuuripärandit,” rääkis Sõber.