Linn näitas Põlendmaa tuulepargile rohelist tuld

Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja ala elektrituulikute pargi rajamiseks ja määrata tuulikupargi kommunikatsioonidele sobiv paigutus. Enefit Green AS kavandatava tuulikupargi hinnanguline suurus on 800 hektarit, sinna soovitakse püstitada kuni seitse tuulikut, mille kõrgus oleks kuni 290 meetrit. Lisaks on Metsagrupp OÜ esitanud taotluse eriplaneeringu algatamiseks Põlendmaa küla 4,82 ruutkilomeetri suurusel alal, et rajada ettevõtte omandis olevatele kinnistutele tuulepark.

Ala, kus tuulikutele kohta otsima hakatakse, hõlmab Paikuse osavallast 113,7 ruutkilomeetrit. Selle sisse jääb Põlendmaa küla ja osa Seljametsa külast.

Paikuse osavallakogu toetas planeeringu algatamist tingimustel, et eriplaneeringut koostades arvestatakse kehtivas üldplaneeringus seatud tingimusi ning analüüside koostamise käigus kaasatakse kohalik kogukond ja selgitatakse välja kogukonna arvamus.

Eriplaneeringu taotluse heakskiitmise järgselt saab Enefit Green jätkata keskkonnamõjude hindamise algatamise protsessiga. Selle käigus asutakse uurima, kas piirkonda jääb kaitsealuseid liike ja kas tuulepargil ja selle infrastruktuuril on mõju loodus- ja elukeskkonnale. Uuringud kestavad kokku ligikaudu kolm aastat, mille käigus on kohalikel elanikel võimalik korduvalt kaasa rääkida ja oma arvamust avaldada. Uuringute tulemuste põhjal selgub, kas ja millistel tingimustel on võimalik tuuleparki sellesse piirkonda rajada.

Enefit Greeni teatel on esialgsete plaanide järgi tuulepark kavas rajada Põlendmaa lähistele, kuhu plaanitakse kuni seitse tuulikut. Lisaks kuuluvad tuulepargi projekti koosseisu veel kuni kolm tuulikut, mis jäävad kõrval asuva Tori valla piiridesse. Selleks andis Enefit Green käesoleval nädalal Tori vallavalitsusele sisse vastava eriplaneeringu algatamise taotluse.

Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas tunneb Pärnu linnavolikogu otsuse üle head meelt. „Tänan Pärnu linnavalitsust senise väga hea koostöö eest. Antud arenduse puhul on tegemist viimase aasta jooksul juba kolmanda Enefit Greeni poolt algatatud tuulepargi arendusprojektiga Eestis, sest lisaks Paikuse projektile on meil arendusprojektid ka Lääne-Nigula vallas Läänemaal ning Saarde vallas Pärnumaal. Kui kas või osa nendest tuulepargiprojektidest realiseerub, on tegemist väga olulise murrangu ja suunamuutusega rohelise energia tootmise vallas Eestis,“ kinnitas Kärmas.

„Vaatamata sellele, et kliimapoliitika suunab meid puhtamale energiatootmisele, valmisid viimased suuremad tuulepargid siin rohkem kui seitse aastat tagasi. Kui soovime riigina enda tulevasi taastuvenergia eesmärke täita, on uute tuuleparkide rajamine möödapääsmatu,“ kommenteeris Kärmas.