Pärnu asub taas kauneid kodusid otsima

“Väga tore on näha, et koduomanike hool ja vaev oma koduümbruse ilusana hoidmisel kannab vilja ja pilkupüüdvaid aedu ja hoove ühes kenade korras majadega tuleb aina juurde,” rõõmustas Pärnu linnaaednik Anu Nurmesalu ja lisas, et kauni kodu tiitli andmisel on väga suur roll järjepideval hooldamisel – ainult nii jõuab kestva tulemuseni.