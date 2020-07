Rahandusministeeriumi riigi eriplaneeringute koostamise nõunik Heddy Klasen märkis, et riigikohtu otsust võib kritiseerida, kuid seda tuleb austada ja sellest ei saa mööda vaadata. “Luitemaa linnukaitseala puhul leidis kohus, et oli väär piir­duda Natura eelhindamisega ja jätta tegemata asjakohane hindamine, kuna ei nähtunud, et Rail Balticu mõju oleks välistatud või ebaoluline,” selgitas ta.