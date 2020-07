Töötervishoiuarst Naila Mazitova sõnul on istuv eluviis üks moodsa tsivilisatsiooni probleeme. Ta soovitab istuva töö tegijatel teha vähemalt iga kahe tunni järel puhkepaus. FOTO: Lilli Tölp

Tartu ülikoolis kaitstud magistritööst selgus, et kuigi liigne istumine ei ole kasuks kummalegi sugupoolele, mõjutab see märkimisväärselt just naiste vöö- ja puusaümbermõõdu suhet.