Pärnakas Liisbet Puust leiab, et Jaansoni raja mõlemale kaldale võiks rajada avalikud joogiveekraanid.

Ehk oled isegi Jaansoni rajal joostes tundnud, et nii hea oleks, kui saaks kuskilt lihtsalt ja kiiresti joogivett. Just niisugune mõte on Liisbet Puustil pikka aega meeles mõlkunud.