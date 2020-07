Vallajuhtide umbusaldamine kütab Saardes ja ühismeedias kirgi

Vastukaaluks umbusaldamisele algatati veebis kohaliku elaniku Indrek Tarkpea eestvõttel toetushäälte kogumine vallajuhtide toetuseks – sellele on nädala jooksul antud üle 500 allkirja. Ehkki petitsioonile saab käe alla panna igaüks ja selle pooldamiseks ei pea olema sugugi Saarde valla elanik, on see muljet avaldav arv, arvestades, et Saarde vallas elab umbes 4500 inimest.