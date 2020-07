Bolti pressiesindaja Jaan Lašmanov usub, et Pärnus jagub ruumi mitmele tõukeratta laenutajale. “Konkurents on kasulik nii pakkujatele, kes peavad oma teenust tipptasemel hoidma, kui ka tarbijale, kellel on võimalik valida parima hinna ja kvaliteediga teenus,” lausus Lašmanov.