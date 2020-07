Juuli nädalavahetused on Tervis Spaa Grupi juhatuse liikme Jaan Ratniku sõnul Pärnu turismiaasta absoluutne tippaeg. Sellest ka krõbedam hind. FOTO: Mailiis Ollino

Ralli majutuse hindade taustal on viimastel päevadel ühismeedias esile tõusnud teema üldiselt Eesti majutusasutuste krõbedatest hindadest. Arutletakse, kas need küünivad isegi kõrgemale kui mullu, et hüvitada koroonaseisakut.