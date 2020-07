Ainukordne ehitismälestis Lodja postijaam vajab kiiresti täitmist

Ainukordne ­ehitismälestis, Eestis esime­sena tüüpprojekti järgi kivist ehitatud ja terviklikemalt säilinud Lodja postijaam konutab tee ääres nagu kerjus, kellest kõik kaarega mööda käivad. Tosin aastat on Saarde vallamajas otsitud riigimetsa majandajatelt munitsipaalomandisse saadud hoonetele kasutust, vahepeal on valitud kolm volikogu koosseisu, ametis on neljas vallavanem ja järjekordsed muudatused kukil.