Õpilaste hulga kiire kasv on loonud Sauga põhikoolis olukorra, kus õppepinda õpilase kohta on poole vähem kui ette nähtud. 120 õpilasele ehitatud natukene üle 1000ruutmeetrises hoones õppis mullu 192 last, uuest kooliaastast tõuseb see arv üle 200. Kuna Tori vallavalitsus otsustas esmajärjekorras võtta ette Tammistesse algkooli ehitamise, on Saugasse vajadustele vastava põhikooli ehitus tulevikku lükatud.